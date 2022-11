"Tout le monde était consentant" : Illan Castronovo répond cash aux accusations de viol et d'agressions sexuelles (Interview)

Alix avait accusé Illan de viol suite à une vidéo qu'elle aurait vue, et d'autres candidates de télé-réalité avaient parlé d'agressions sexuelles. Mais Illan Castronovo a toujours clamé son innocence. Et récemment, il a craqué et s'est filmé en pleurs à cause de cette affaire. Dans une interview exclusive pour PRBK, le candidat de télé-réalité et influenceur a de nouveau assuré être innocent.

Illan Castronovo répond aux accusations

Quand on l'a questionné sur l'existence d'une vidéo compromettante de lui, Illan a répondu : "Jamais de la vie. Quand il y a une vidéo, quand il y a un truc, ça sort". "Si vous me demandez : 'Est-ce qu'il y a des sextapes de toi ?' Excusez-moi j'ai 29 ans, j'ai vécu un petit peu et c'est possible, oui", mais "tout le monde était consentant et tout le monde était majeur". Selon lui, cette vidéo serait donc une sextape.

"Je suis innocent depuis le début"

Et quand on lui a demandé s'il a été innocenté, Illan a affirmé, comme dans TPMP : "Je suis innocent depuis le début", car d'abord "il y a un truc qui s'appelle la présomption d'innocence". Et en plus, "aujourd'hui il y a zéro procédure. Donc quand il n'y a pas de procédure, déjà tu es innocent", "Nathanya avait porté plainte, ça a été classé sans suite, et pas pour manque de preuves", "ça a été classé sans suite parce que c'est une infraction non caractérisée". Ce qui signifie qu'Illan n'aurait aucune procédure judiciaire contre lui.

Et il a précisé : "Ce qu'elle avait dit je ne l'ai pas fait", "si je l'avait fait, ce n'est pas une agression sexuelle. Mais je ne l'ai pas fait, je le répète encore une fois".

"J'ai trompé" mais "je n'ai jamais eu de gestes déplacés"

L'ex candidat des Princes de l'amour 9 et d'Objectif Reste du Monde a aussi indiqué : "Je n'ai jamais eu de gestes déplacés ou de trucs bizarres. Maintenant oui, effectivement, j'ai trompé dans ma vie, mais il ne faut pas tout mélanger. (...) Ce n'est pas parce que j'ai blessé des filles que j'ai fait ce qu'on m'a reproché".