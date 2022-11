Illan se filme en pleurs sur TikTok : Maeva fait une énorme révélation sur les accusations de viol contre lui

"Mon père, il commence à avoir des soucis de santé à cause du stress et de tout ce qui s'est passé. Ma mère, elle est malheureuse, mes grands-parents, ils ne savent pas ce qui se passe. J'ai une famille derrière, j'ai deux petits frères qui le vivent très mal" a détaillé Illan, "j'ai craqué il y a deux jours", "t'as pas de coeur ! (...) Laisse-moi tranquille. (...) Ce que tu me fais, c'est pas humain. (...) Vous m'avez sali, (...) vous avez remué cette histoire", "et là, tu oses encore poster une photo avec ma tête. Faut que ça cesse".

Et l'influenceur a ajouté, toujours en train de pleurer : "Si vous voulez, je ne suis pas une victime, je suis le pire de ce que vous voulez, mais je veux juste qu'on me foute la paix", "je veux juste que tu arrêtes de te servir de moi pour tes put**** d'émissions de m*rde. (...) C'est pas du buzz", "j'ai pas besoin de ça", "j'ai coupé mon téléphone, je rallume mon téléphone et on m'envoie tes trucs. (...) Il faut me laisser tranquille, tu comprends ? Porte plainte pour diffamation pour ce que tu veux, je m'en bats les couilles juste fous-moi la paix", "j'en peux plus, ma famille elle en peut plus", "c'est du harcèlement".

Maeva défend Illan : "Tout ce qu'Alix a raconté par rapport à la vidéo, ce n'est pas vrai", "j'ai vu Isabeau"

Maeva Ghennam aussi a pris la parole. Et celle qui est dans Les Cinquante a pris la défense de son ami. Maeva Ghennam a même assuré qu'Alix Desmoineaux alias Alix Dmx aurait inventé toute l'histoire du viol pour le buzz selon elle. Dans sa story Snapchat, la Marseillaise a lâché : "Ce qu'il se passe, c'est trop grave. Ça m'énerve vraiment", "lllan, ça fait un an qu'il se fait détruire pour quelque chose qu'il n'a pas fait. En fait, je suis obligée d'ouvrir ma gueule parce que c'est trop injuste et je déteste l'injustice".