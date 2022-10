"Il a essayé de se donner la mort" : le manager d'Illan Castronovo confirme une tentative de suicide et partage son inquiétude, "j'essaye de le raisonner"

"J'ai eu une sacrée vie quand même... Mais toutes les bonnes choses ont une fin". C'est par ces mots qu'Illan Castronovo a inquiété ses nombreux abonnés sur Instagram. Ce vendredi 28 octobre 2022, l'influenceur et candidat de télé-réalité a posté plusieurs stories inquiétantes, laissant penser qu'il était prêt au pire. Depuis, personne n'avait de ses nouvelles.

"Il n'en peut plus"

Dans un entretien accordé à TVMag, son manager et ami, Liil Serge Mbeutcha, a tenu à rassurer les fans d'Illan Castronovo : le candidat révélé dans 10 couples parfaits est encore en vie. Mais il a bien fait une tentative de suicide comme on le craignait, dévoile-t-il. "Vers 4h30 ce matin à Dubaï, Illan a tenté de mettre fin à ses jours" confie l'agent du candidat, expliquant qu'il s'est inquiété après la publication des stories de son ami. "Ça ne répondait pas alors j'ai sollicité la conciergerie de son immeuble pour qu'ils aillent à sa rencontre" raconte-t-il.

Très fragile psychologiquement, Illan aurait été secouru à temps. "Il est très faible, il n'en peut plus. Illan va très mal, il a essayé de se donner la mort. Désormais, il faut qu'il se remette. (...) Il est stable, j'essaye de le raisonner à distance. Il vit seul dans un appartement à Dubaï et je vais essayer de le rejoindre au plus vite." explique Liil Serge Mbeutcha qui a aussi ajouté : "Il me dit : 'Frère, je n'en peux plus d'être traité de violeur, de pédophile et de pointeur. J'en ai marre, il faut que ça s'arrête. C'est trop dur.'".

Des accusations qui lui ont gâché la vie

Cette tentative de suicide est le point culminant d'une situation que vit Illan Castronovo depuis bientôt un an : le candidat de télé-réalité a été accusé de viol, une chose qu'il a toujours démentie. "Le 14 novembre 2021, ma vie a basculé. Depuis ce jour, j'ai perdu toute joie de vivre. J'ai essayé de tenir et de me relever pour mes proches. Mais quand je vois que, un an après, on ne me lâche toujours pas. En réalité, personne ne peut se rendre compte de ce que c'est d'être accusé à tort de choses horribles, alors que tu as réellement rien fait" avait-il écrit ce matin. Quelques semaines après la révélation des accusations, Illan s'était montré en larmes sur les réseaux. "Je vous dis la vérité, vous êtes en train de me tuer. (...) Vous voulez quoi ? Vous voulez que je meurs, c'est ça ?" avait-il déclaré.

Il y a quelques heures, Milla Jasmine avait donné des nouvelles inquiétantes d'Illan. "Je viens d'avoir des nouvelles d'une personne qui se trouve actuellement avec Illan. Je ne peux pas vous dire s'il va bien ou pas car je n'ai pas plus de détails, et surtout par respect car la situation est très grave. Ça me fait très mal au coeur car je me rends compte que la situation l'a vraiment atteint et que, même un an après, il ne s'en est pas remis" a écrit la star dans une story.

Récemment, c'est une autre star de télé qui a tenté de mettre fin à ses jours : Aurélie Preston avait posté des messages inquiétants avant de passer à l'acte et d'être secourue à temps par les pompiers.