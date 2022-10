Illan fait une tentative de suicide et accuse Sam Zirah, qui se retrouve menacé de mort et a fait un malaise

Illan accuse Sam Zirah, qui a confié : "Je reçois des vraies menaces de morts, on me traite de 'tueur', de 'meurtrier'"

Illan Castronovo, alias Illan Cto sur les réseaux, a fait une tentative de suicide suite à un message inquiétant. Son manager et ami Liil Serge Mbeutcha a confirmé qu'Illan a voulu se donner la mort à Dubaï. Ce serait suite à l'affaire dans laquelle il a été accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes (des accusations qu'il a toujours démenti). L'influenceur n'aurait plus supporté. Sauf que le candidat de télé-réalité s'en est pris à Sam Zirah en écrivant : "Sam Zirah tu me pousses au suicide".

Et du coup, le blogueur qui anime aussi des émissions sur YouTube s'est retrouvé menacé de mort. Dans un post Instagram, Sam Zirah a notamment confié : "Je suis peiné et en même temps indigné". "D'autres journalistes qui ont écrit des articles sur ces faits passés ont aussi reçu du chantage au suicide, merci à eux de m'avoir écrit" a-t-il expliqué, "Depuis ce matin, je reçois des vraies menaces de morts, on me traite de 'tueur', de 'meurtrier', on me prévient de 'surveiller mes arrières'. Je suis attendu au commissariat pour déposer plainte ce soir contre chaque personnes ayant proféré menaces de mort et graves accusations".