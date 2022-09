"Je vais passer par la voie de la justice" : Illan répond aux accusations d'agressions sexuelles de Nathanya, elle réplique

"Je ne laisserai personne salir mon nom une nouvelle fois" : Illan répond à Nathanya

Complément d'Enquête avait été déprogrammé jeudi soir, à cause de la mort de la reine Elizabeth II. Le magazine a été diffusé sur France 2, ce dimanche 11 septembre 2022. L'un des journalistes de l'émission y a interrogé Milla Jasmine ou encore Magali Berdah de Shauna Events, par rapport aux accusations d'arnaques des influenceurs. Mais il y a aussi eu une partie sur les accusations d'agressions sexuelles sur Illan Cto.

Nathanya Sion a de nouveau accusé Illan d'agression sexuelle face caméra : "Il a essayé d'avoir des rapports en me faisant comprendre qu'il était excité. Je lui ai dit non, comme la veille d'ailleurs. J'ai alors senti le drap bouger. Du coup, je me suis retournée pour voir ce qu'il faisait et j'ai vu qu'il était en train de se masturber à côté de moi. Ça m'a dégoûtée ! Alors, je me suis retournée et j'ai fait comme si je dormais". Elle a porté plainte pour harcèlement sexuel 3 ans après. Et Illan Castronovo est depuis boycotté par les productions.

Celui que vous aviez pu voir dans Objectif Reste Du Monde et Les Princes de l'amour 9 a réagi dans sa story Instagram. "Je ne laisserai personne salir mon nom une nouvelle fois. Il y a quelques mois, je n'ai peut-être pas eu la meilleure des réactions sur les réseaux. Il n'y a pas de mode d'emploi sur comment gérer une telle polémique. Sachez que je me suis relevé et je ne vais pas retomber" a-t-il déclaré après la diffusion de Complément d'Enquête.

Et Illan a encore démenti les accusations de viol et d'agressions sexuelles : "J'ai été très bien éduqué par mes parents, ok ? J'ai eu un millier de relations de ma vie. Un oui c'est oui, un peut-être c'est non, un non c'est non. Je sais ce que je fais, avec qui je le fais. Pour certains ça va paraitre prétentieux : je suis un beau garçon, j'ai de l'argent, j'ai une notoriété. Besoin d'insister, de forcer qui que ce soit, à faire quoi que ce soit : jamais de la vie. Ma famille va encore recevoir des milliers d'insultes. Je vais une nouvelle fois passer par la voie de la justice pour me blanchir".