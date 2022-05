Magali Berdah dévoile des audios compromettants sur Nathanya : "Je m'en fous de sa vie à la meuf"

"Le 13 septembre, en fait, ce qui se passe, c'est que je reçois un coup de fil d'Illan : 'On a passé un pacte, Nathanya me provoque, elle dit qu'elle veut faire une story en parlant de moi. Elle aurait entendu une fille qui lui a dit que je m'étais branlé à côté d'elle'. Il parle d'une fille, pas de Nathanya" a donc souligné Magali Berdah, "Je ne sais pas de qui on parle". "Elle veut me provoquer, elle veut me faire encore des histoires" lui aurait-il dit.

"Nathanya ne m'a pas appelée" pour cette affaire assure Magali Berdah, donc elle lui a envoyé un message pour mieux comprendre : "Chérie, ça va ? Juste pour te dire qu'Illan vient de m'écrire car il m'a dit que vous aviez pris l'engagement de faire la trêve tous les deux, qu'il avait tenu sa parole, et que là, en gros, tu le provoques, donc il veut parler sur les réseaux". "Désolée chérie mais, à un moment donné, il veut parler sur les réseaux, il parle franchement, il n'y a pas de soucis, c'est lui qui m'a ajoutée sur Snapchat" peut-on entendre dans la note audio de Nathanya. Le boss lui répond alors : "Moi, je m'en mêle plus chérie entre vous, car la vérité, j'y arrive plus".

Magali Berdah s'explique sur sa fameuse note audio et dévoile l'enregistrement en entier

"Il dégoûte ce mec, vraiment" a alors lâché Nathanya en note audio à Magali Berdah. "Et c'est là que j'ai fait cette note audio" qui a tant créé le buzz a détaillé Magali Berdah, et "je ne comprends pas pourquoi Nathanya a coupé cette note audio, pourquoi elle n'a pas raconté les choses dans l'ordre". Parce que "la note audio où je lui dis 'Nathanya, toi, te rabaisses pas à parler', parce qu'en fait, on ne parlait pas de Nathanya, on parlait d'une fille qui avait dit que, on ne savait pas qui c'était etc." et donc elle a demandé à la candidate de "laisser Illan dans sa merde". Pourquoi ? "Parce que s'il a fait ça à une fille que tu ne connais pas, qu'on ne connaît pas, laisse-le se démerder. S'il a des problèmes c'est bien fait pour sa gueule s'il a fait une connerie".

Nathanya aurait lâché : "Je m'en fous de sa vie à la meuf"

La businsswoman a donc tenu à dire que sa note audio, "ce n'est pas une réponse à un appel à l'aide". "Si Nathanya m'avait appelée en me disant 'J'ai été agressée sexuellement, s'il te plaît aide-moi', jamais de ma vie je lui aurais dit 'Nathanya, n'en parle pas sur les réseaux'. Parce que j'estime qu'une fille qui a subi une violence, elle doit en parler" a affirmé Magali Berdah.

On l'entend d'ailleurs dire à Nathanya que c'est la fille inconnue qui accuse Illan d'agression sexuelle en question qui doit parler : "Je lui dis 'la fille doit parler'". Et là, Magali Berdah a aussi balancé des audios compromettants pour la candidate, où on entend Nathanya lui répondre : "Je m'en fous de sa vie à la meuf, je ne sais même pas qui c'est la meuf".