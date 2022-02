Magali Berdah : expertise psychiatrique, test ADN... Elle se confie sur l'enquête du meurtre de sa belle-soeur

Magali Berdah révèle que le supposé meurtrier "a demandé une expertise psychiatrique"

Celle qui est connue pour avoir créé Shauna Events et pour être chroniqueuse dans TPMP sur C8 a vécu un drame familial l'an passé. Magali Berdah avait confirmé les meurtres de la soeur de son chéri Stéphane Teboul, sa belle-soeur donc, et son compagnon. Ils ont été tués en octobre 2021, à Allauch, dans les Bouches-du-Rhône.

Dans le numéro de Closer sorti ce vendredi 18 février 2022, la businesswoman est revenue sur cette tragédie, en se confiant sur les avancées de l'enquête. "Il a demandé une expertise psychiatrique..." a confié Magali Berdah à propos du meurtrier présumé, "Je pense qu'il a compris que les résultats de l'analyse ADN allaient bientôt parler...".

Et les interrogatoires continuent, l'enquête sur les deux assassinats est toujours en cours et pourrait l'être encore longtemps : "Mon compagnon Stéphane vient d'être entendu par le juge d'instruction, mais il devrait y en avoir encore pour au moins 3 ans de procédure".

La boss de Shauna Events s'était déjà confiée sur les assassinats de ses proches

Celle qui a monté un empire avec les placements de produits des influenceurs avait déjà évoqué les assassinats de sa belle-soeur et de son compagnon. "On a vécu une horreur, un cauchemar. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu ces dix derniers jours. Donc j'ai préféré m'isoler et ne pas parler parce que déjà on n'était pas en état. Par respect aussi pour ma belle-soeur, il n'y avait rien à dire" avait-elle expliqué sur les réseaux. Dans TPMP, Magali Berdah avait aussi confié avoir vu le corps de sa belle-soeur. Et elle avait dévoilé des détails glaçants sur sa rencontre avec le supposé meurtrier.

Malgré la douleur et le deuil, elle reste forte et continue de multiplier les projets. Sur sa chaîne YouTube, Magali Berdah s'est lancée en politique en se filmant 24 heures en immersion avec un candidat à la présidentielle. Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont les premiers ç s'être prêtés à l'exercice.