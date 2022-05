Nathanya agressée sexuellement par Illan et pas soutenue par Magali Berdah ? La manager réagit

Ce dimanche 1er mai 2022, Bastos a profité de sa chaîne YouTube pour mettre en ligne un résumé de l'un de ses récents lives organisé en compagnie de Nathanya Sion. Une vidéo très importante qui a une nouvelle fois secoué le monde de la télé-réalité française et qui a vu l'ex candidate emblématique des Anges 11, Les Marseillais vs Le Reste du Monde 6 ou encore La Villa Des Coeurs Brisés 5 y dévoiler une autre facette présumée de Magali Berdah, son ancienne manageuse et agent de nombreux candidats.

Magali Berdah accusée d'avoir protégé Illan et son business

Tout d'abord, un peu de contexte. En 2019, Nathanya aurait été victime d'une agression sexuelle de la part d'Illan Castronovo (Les Princes 9, Objectif Reste du Monde), puisque le jeune homme - qui est également accusé de viol et de comportements déplacés par d'autres candidates, se serait dévoilé nu devant elle avant de commencer à se masturber sous ses yeux. Un comportement déplacé qu'elle aurait alors tenté de dénoncer auprès de Magali Berdah, mais que cette dernière aurait préféré ignorer/minimiser.

Aussi, après des années de silence durant lesquelles Nathanya s'était persuadée que c'était de sa faute et qu'elle n'avait pas à se plaindre car, au moins, Illan ne l'avait pas touchée, l'influenceuse a décidé de contre-attaquer et de mettre chacun devant ses responsabilités. Auprès de Bastos ce week-end, elle a donc diffusé des messages et notes audio de Magali Berdah avec pour objectif de prouver au public que celle qui se décrit comme "la maman des candidats" et qui aimerait intégrer le gouvernement afin d'aider à la lutte contre le cyberharcèlement ne serait en rien crédible.

Nathanya dénonce le manque de soutien de la manageuse

Dans un message daté du 11 septembre 2019 lu par Nathanya, on découvre dans un premier temps Magali Berdah déplorer que sa protégée ne tourne pas la page sur cette affaire et continue d'attaquer Illan - qui était également attaché à son agence à cette période, sur ses réseaux : "Juste pour te dire que Illan vient de m'écrire car il m'a dit que vous aviez pris l'engagement de faire une trêve tous les deux et qu'il avait tenu sa parole mais que tu le provoques".

Une réaction étonnante ? Pas vraiment. Dans un message audio partagé ensuite, on peut cette fois entendre la manageuse confesser à Nathanya que son comportement en ligne, peu importe ses raisons, ne serait pas bon pour les affaires. "Chérie, le problème si tu veux c'est que là tu prends des... tu parles de branlette, de trucs sur les réseaux, c'est pas joli pour lui, déclare-t-elle ainsi. En vrai, laisse-le dans sa merde, t'as pas besoin d'aller employer des mots comme ça sur les réseaux sociaux. Et je parle même pour ton image, c'est pas joli. Tu dois pas te rabaisser à ce truc."

Un conseil qui rappelle tristement l'adage "sois belle et tais-toi", accentué ensuite par des remarques comme "Tu dois passer à autre chose", "Montre des choses belles [sur tes réseaux]", "Ca saoule [les gens] et t'emploies des mots pas à ton image. Pour les marques, les partenariats, les trucs..."

"C'est extrêmement grave"

Une réaction décevante à l'époque pour Nathanya, qui a toujours du mal à digérer aujourd'hui. "Je me suis sentie tellement abandonnée, tellement seule, a-t-elle admis auprès de Bastos. Et on en a parlé hier dans les coulisses de TPMP où elle me disait qu'elle n'avait pas saisi le truc, qu'elle était débordée par le travail et que pour elle c'était une guéguerre de télé-réalité. Et je lui ai dit 'Donc en fait, demain, n'importe quelle fille qui vient dans ton agence pour te parler de ça, tu vas considérer ça comme une guéguerre de télé-réalité ?'".

Très remontée contre son ancienne manageuse, qui aurait donc privilégié le business à l'humain, Nathanya a par la suite conclu : "C'est extrêmement grave. Car à ce moment-là, elle aurait dû tout simplement me demander comment j'allais, me demander de venir, me contacter, m'aider à aller au commissariat... Parce que moi, à ce moment-là, j'étais vraiment toute seule, j'avais pas le courage, j'avais l'impression que c'était de ma faute."