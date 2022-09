Illan blacklisté par les prod à cause des menaces de boycott de plusieurs candidats : "J'assume, oui j'ai le seum"

Illan absent des Cinquante car "Paga, Giuseppa, Victoria, Julien Bert, Adixia Simon et Chani ont menacé la prod"

Depuis Les Princes de l'amour 9 sur W9, Illan Cto alias Illan Castronovo est absent du petit écran. Et pour cause, le candidat de télé-réalité avait été accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Illan avait démenti les accusations, mais l'affaire a énormément fait parler et des plaintes auraient été déposées. Il semble depuis être boycotté des émissions de télé-réalité.

Le compte Instagram @iconic2tvr a indiqué que la production de la nouvelle émission Les Cinquante aurait pensé à le faire revenir. Mais plusieurs candidats de télé-réalité auraient menacé la production de quitter le jeu si Illan faisait son retour : "La prod a changé d'avis et Illan ne va pas participer au cross car Paga, Giuseppa, Victoria, Julien Bert, Adixia Simon et Chani ont menacé la production de ne pas participer au tournage si Illan participait au cross. La production ne voulant pas prendre de risque, ils ont décidé de ne pas amener Illan sur le cross. Et c'est peut-être l'unes des raisons pour lesquelles Niko a tenu à ne pas inviter Illan à son mariage, pour ne pas avoir des tensions. Pas de Illan au cross 7".

"J'ai le seum", mais "croyez-moi je vous le dis je retournerai à la télé"

Dans la bande-annonce du nouveau programme Les Cinquante, il y a donc des rapprochements et des clashs qui ont été remarqués, mais aussi l'absence d'Illan. "Je vois certains commentaires qui disent 'ouais Illan il a seum car à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, il n'est pas dedans'. Bah oui !" a-t-il répondu en story, "Je suis privé de quelque chose que j'aime faire, gratuitement. C'est normal que j'ai le seum ! Réfléchissez ! Je suis un mec qui a toujours dit la vérité, j'assume, oui j'ai le seum".