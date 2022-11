"Traitez moi de gros porc, pas de violeur" : à bout, Illan clame encore son innocence dans TPMP

Depuis maintenant un an, Illan est accusé d'agression sexuelle. L'ancien candidat de télé-réalité a toujours clamé son innocence, mais se retrouve tout de même régulièrement en une de l'actualité. Récemment, il est apparu au bout du rouleau sur TikTok et a inquiété tout le monde en partageant ses pensées suicidaires en story. Ce mardi 8 novembre 2022, il était invité dans TPMP et il s'est encore défendu.

"Ça ne fait pas de moi un violeur"

"Les gens ont tout mélangé. 'Illan, t'es un charo, tu trompes, tu ne respectes pas les femmes'. Parce que c'est vrai que quand tu trompes, tu ne respectes pas ta femme. Mais ça ne fait pas de moi un violeur", explique-t-il.

"Que réponds-tu aux gens qui disent que la fille qui n'a pas témoigné, c'est parce qu'elle a peur ?", lui demande ensuite Cyril Hanouna.

"Peur de quoi ? Je ne suis pas au dessus de la justice. Je vous donne un exemple, il y a une fille qui a porté plainte suite à tout ça, parce qu'une personne l'a poussée à le faire (...) Cette fille a porté plainte. Sept mois d'enquête, une confrontation, 15 personnes interrogées... 'Classé sans suite'. Mais pas 'classé sans suite' pour manque de preuve, 'classé sans suite' parce que ce qu'on m'a reproché, c'est 'infraction non caractérisée'. Ça veut dire que même si je l'avais fait, je ne l'ai pas fait, mais si je l'avais fait, ce n'était pas une agression sexuelle", répond l'ex d'Isabeau.

"Traitez-moi de gros porcs, mais pas de violeur"

"Donc limite, à un moment donné, j'étais tellement désespéré que j'avais envie de dire : 'traitez-moi de gros porc si vous voulez. Je ne l'ai pas fait, mais si vous voulez la croire, faites-le, mais traitez-moi de gros porc, mais pas de violeur ou d'agresseur", continue Illan avant d'ajouter : "Faut se rendre compte que toute la journée, même après un an, les blogueurs en remettent une couche tout le temps. C'est insupportable à vivre ! Tout le temps dans la sauce pour cette histoire de merde alors que je n'ai pas mérité ça !"

"Ça va me tuer"

"Les gens me disent 'tu devrais te faire tout petit', mais non ! Je me serais fait tout petit si j'avais fait quelque chose. Vous avez ma parole que si j'avais quelque chose, j'aurais coupé tous les réseaux. Mais je ne vais pas me faire tout petit, parce que je n'ai rien fait ! Donc si il faut que je le répète pendant 20 ans je le ferai, je n'ai rien fait !", insiste encore celui qui a récemment été clashé par Giuseppa.

Concernant sa tentative de suicide Illan révèle : "J'ai eu un moment où j'ai eu un vrai vrai coup de mou. C'est l'accumulation. Je peux aller bien 5 heures dans la journée, mais je vais voir une seule petite insulte et ça va me tuer".

Une chose est sûre, Illan n'est pas près d'abandonner le combat et il est bien décidé à prouver son innocence.