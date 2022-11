"Arrête de casser les cou*lles" : Giuseppa clashe Illan Castronovo et l'accuse de harcèlement

Giuseppa remontée contre Illan

Sauf que Giuseppa n'a pas trop apprécié les vidéos de son ex. Dans ses stories sur Instagram ce samedi 5 novembre, celle qui a répondu aux haters sur sa grossesse a été très cash. Sans pour autant citer le nom d'Illan, elle l'a ouvertement attaqué. Expliquant être à bout, elle confie : "Quand à un moment donné, ça fait des mois, des mois et des mois qu'une personne parle de moi, de mon mec, fait des TikTok, des allusions, des sous entendus. Au bout d'un moment ça casse les bonbons surtout qu'en ce moment ce n'est pas du tout le moment où j'ai envie d'entendre parler de moi ou de mon mec. Je vais demander à la personne qui ne fait absolument que chouiner sur les réseaux d'arrêter de parler de nous parce que ça commence à être insupportable. Je ne citerai pas son nom qui peut me donner la gerbe, surtout qu'en ce moment, je suis très susceptible de vomir à tout moment."

Et d'ajouter : "Au bout d'un moment, stop, arrête de casser les cou*lles. T'es le premier à parler de tout le monde, t'étonnes pas qu'on réponde ou que quelqu'un réponde à une question quand on lui pose." Giuseppa a aussi dénoncé les "sous entendus horribles et irrespectueux" d'Illan envers Paga. Evoquant la réponse de son chéri dans l'interview de Guillaume Genton, elle réplique : "J'estime qu'il a totalement le droit quand on voit la personne qui parle de nous".

"Faut arrêter de chouiner le harcèlement"

Pour finir, Giuseppa a taclé encore Illan, l'accusant de la harceler, alors que lui-même se plaint d'être harcelé sur les réseaux. "Faut arrêter le chouiner le harcèlement, chouiner de se faire attaquer alors que t'es le premier à faire du harcèlement, à attaquer, à envoyer des pics. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Je pense que ta vie ira beaucoup mieux. Maintenant fous-nous la paix. J'en ai ras le c*l de ces gens qui ont 0 cervelle." conclut-elle. C'est dit...