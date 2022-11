"c'est toujours vous les pires" : Giuseppa enceinte de Paga à seulement 21 ans, elle répond aux critiques reçues

Depuis leur coup de foudre dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde 6, Paga et Giuseppa ne se lâchent plus. Ce lundi 31 octobre 2022, le couple a même annoncé qu'il attendait son premier enfant. "Après ces 3 longs mois... on a la chance et le coeur rempli d'émotion, d'excitation, mais surtout d'un bonheur infini de pouvoir vous annoncer que nous attendons le fruit de notre amour qui aujourd'hui ne fait que la taille d'un petit kiwi mais prend déjà une gigantesque place dans notre vie mais surtout dans notre coeur tout entier...", ont écrit les deux candidats de télé-réalité sur Instagram.

"Je suis choquée"

Depuis cette annonce, ils ont reçu de nombreux messages de félicitations, mais aussi beaucoup de critiques. En effet, certains pensent que Giuseppa est trop jeune pour devenir maman. La candidate de 21 ans a tenu à leur répondre en story.

"Je suis choquée de voir que la plupart sont des femmes, limite des mères de famille, c'est toujours vous les pires. Il faut arrêter d'être aussi mauvais, ça va vous retomber dessus. Mais je m'en fiche, c'est tellement un truc positif pour moi d'attendre un enfant, d'être enceinte, je suis reconnaissante en la vie parce que je sais que pour certaines c'est très dur et qu'elles n'y arrivent pas. Je suis reconnaissante d'être une future maman, et d'autant plus de le devenir super jeune pour pouvoir avoir une complicité comme j'ai pu l'avoir avec ma mère à certains moments", a-t-elle déclaré.

"Je n'ai à aucun moment pensé ne pas avoir cet enfant"

"Je suis très heureuse parce que j'ai la bonne personne à mes côtés, parce que je me sens prête et parce que j'estime avoir les capacités pour, et que l'instinct maternel n'a pas d'âge, personne n'a donné de règles pour dire qu'on devait tomber enceinte à tel âge ou tel âge", a ajouté l'ex de Simon Castaldi.

"J'ai déjà avorté dans mon passé, pas avec Paga, je suis très transparente et là ça a été pour moi une évidence, je n'ai à aucun moment pensé ne pas avoir cet enfant. (...) Quand on est prête on est prête, il n'y a pas d'âge, ma mère m'a eue à 16 ans et aujourd'hui elle est toujours là, même s'il y a eu des complications. Quand je vais accoucher j'aurai 22 ans, donc je pense que c'est assez correct", a ensuite affirmé celle qui s'est fait clasher par Marine et Océane El Himer, avant de conclure : "On est stable, je suis stable, je le suis depuis très longtemps, je suis indépendante depuis mon très jeune âge, donc c'est un énorme bonheur dans notre vie. Il n'y a rien de plus beau".