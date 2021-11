Ici tout commence : Célia et Jérémy bientôt en couple ? Rebecca Benhamour répond

Ici tout commence : Célia et Jérémy, "ça pourrait être envisageable"

Alors qu'Aurélie Pons continue de tourner dans Ici tout commence, malgré Danse avec les stars 2021 où elle est en quarts de finale (elle ne veut pas quitter Ici tout commence), les surprises se multiplient dans la série de TF1. Jérémy (Pierre Hurel) est revenu en France dans les derniers épisodes, à Calvières. Et forcément, il a croisé Célia (Rebecca Benhamour). Leur relation est toujours aussi complice... et pleine de sentiments. Alors que Jérémy est dans les marais salants et se sent responsable de la mort du chef Simony (Xavier Laffite), Célia le trouve et le réconforte. Elle va même l'enlacer, puis l'embrasser.

Mais Célia et Jérémy peuvent-ils vraiment finir en couple ? Ont-ils un avenir ensemble dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, le spin-off de Demain nous appartient ? Rebecca Benhamour, qui joue Célia, a répondu en interview à Sur nos écrans : "Si on découvre finalement qu'ils ne sont pas frère et soeur, peut-être que ça pourrait être envisageable".

"Ils ne pourront jamais coucher ensemble" et "ce n'est pas forcément parce qu'ils sont frères et soeurs"

Eh oui, car on est pas dans Game of Thrones ! Donc pas de relation à la Cersei et Jaime Lannister. Mais peut-être que finalement, Célia et Jérémy ne sont pas frère et soeur, après tout ce ne serait pas le premier gros rebondissement de la série à succès.

Mais si l'actrice Rebecca Benhamour voyait un possible futur entre Célia et Jérémy, elle a précisé que "finalement, ça ne va mener à rien d'être en couple parce que ce sera toujours platonique. Ils ne pourront jamais coucher ensemble. Ce n'est pas forcément parce qu'ils sont frères et soeurs. C'est parce que Jérémy n'y arrive pas et que finalement Célia n'y arrive pas non plus". "Ils ont une relation qui n'a pas besoin d'être décrite et nommée. Ils se comprennent par eux-mêmes" a-t-elle ajouté.