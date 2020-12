Rebecca Benhamour (Ici tout commence) : "Je me suis sentie encore plus intime avec Jérémy"

Rebecca Benhamour se confie sur le secret qui lie Célia et Jérémy

Malgré toutes ses tentatives pour préserver son secret, Clotilde (Elsa Lunghini) n'a finalement pas eu d'autres choix que d'avouer la vérité à son fils Jérémy : elle lui a révélé que Vincent Gaissac (Flavio Parenti) est son père biologique et non pas Guillaume (Bruno Putzulu) ! Un énorme choc pour l'étudiant de l'Institut Auguste Armand, mais comment va-t-il gérer la nouvelle face à sa demi-soeur Célia (Rebecca Benhamour), avec qui il est en couple, dans les prochains épisodes d'Ici tout commence sur TF1 ?

Rebecca Benhamour a donné quelques infos à ce sujet dans une interview accordée à Allociné : "Comment réagiriez-vous si le premier grand amour de votre vie n'était autre que votre demi-frère (rires) ? Mais ce qui est bien, c'est que la destruction est toujours créatrice. Une crise, c'est quand un ancien système ne fonctionne plus et qu'un nouveau ne s'est pas encore mis en place. Et cette mise en place va s'étaler sur de nombreux épisodes. (...) Tous les personnages seront surprenants, car ils ne réagiront jamais de manière attendue. Comme dans la vie, en fait."

"Je voulais à tout prix le protéger"

L'actrice d'Ici tout commence a ensuite confié sa réaction face au lien de parenté entre Jérémy et Célia : "Étrangement, je crois que je me suis sentie encore plus intime avec Jérémy dès le départ. J'ai un frère, j'éprouve une telle admiration et une telle tendresse envers lui que de savoir que Célia et Jérémy étaient frère et soeur n'a rendu notre lien que plus fort, plus fusionnel. Je voulais à tout prix le protéger. Le tirer vers le haut. Ensuite avec mon partenaire de jeu, Pierre, nous avons appris à nous découvrir, psychologiquement et physiquement. Nous avons approché les scènes en mettant de côté ce lien de parenté pour être les plus vrais possibles."

Attention spoilers !

Dans les prochains épisodes de la série de TF1, la situation va s'aggraver puisque Jérémy (Pierre Hurel) et Célia fuiront leurs familles ensemble dans les marais salants avant de boire la même boisson... pour mourir ensemble comme le révèlent les spoilers. Alors, est-ce la fin pour les deux amoureux, qui sont en réalité frères et soeurs ? Affaire à suivre !