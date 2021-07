Fabian Wolfrom (Ici tout commence) dévoile son lien de parenté étonnant avec Aurélie Pons

Au lancement d'Ici tout commence, sur TF1, les téléspectateurs ont découvert Salomé en couple avec Louis, après sa courte aventure avec Maxime dans Demain nous appartient. Les deux personnages se sont même mariés, mais leur union n'a pas duré bien longtemps. Depuis leur séparation, Salomé file le parfait amour avec Maxime tandis que Louis s'est fait larguer par Elodie, jouée par Sarah-Cheyenne Santoni qui a confirmé son départ d'Ici tout commence. En tout cas, l'histoire entre Louis et Salomé est bel et bien terminée.

La découverte surprenante d'Aurélie Pons et Fabian Wolfrom

La relation amicale entre Aurélie Pons et Fabien Wolfrom, elle, ne l'est pas, d'autant plus que les deux acteurs ont fait une drôle de découverte sur le tournage : ils sont cousins dans la vraie vie ! C'est l'interprète de Louis qui a dévoilé leur lien de parenté étonnant en story sur le compte Instagram d'Ici tout commence : "Je ne suis pas ami avec Salomé, je suis très copain avec Aurélie Pons. Il se trouve qu'en fait, on ne le savait pas au début du tournage et je vous jure que c'est vrai, on a découvert qu'on était cousins !" Fabien et Aurélie sont donc ex dans la série de TF1 et de la même famille dans la vraie vie. Une surprise à laquelle ils ne s'attendaient pas vraiment.

2 acteurs frères et soeurs avec une maman célèbre

Un autre lien de parenté, dans Demain nous appartient cette fois-ci, a aussi étonné les téléspectateurs. Vous vous souvenez de Iris et Mathias ? Eh bien, leurs deux interprètes sont frères et soeurs dans la vraie vie et ce n'est pas un tout : Cosima Bevernaege et Gulliver Benhadj sont aussi les enfants d'Isabelle Benhadj, plus connue sous le nom de Zette dans les 12 coups de midi.