Ici tout commence : un départ définitif pour Louis ? Fabian Wolfrom répond

Ses abonnés, eux, le sont, comme le prouvent leurs réactions en commentaires : "Oh, tu vas nous manquer", "dommage.Bravo pour votre excellente interprétation en tous cas et revenez vite dans ITC", "nonnnnnnnnnnnnnnn revient stp t'es le best", "c'est bien dommage. Louis est le personnage le plus intéressant et le plus complexe de la série. Et quelle performance d'acteur", "dommage, mais vous allez revenir. Rôle essentiel dans la série". Eh oui, Fabian Wolfrom, aka Louis, n'a pas que des haters 😉