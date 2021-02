Ici tout commence : quelle suite pour Lisandro et Rose après leur bisou ? Agustin Galiana répond

Rien ne va plus dans Ici tout commence, sur TF1 ! En plus de l'explosion dans l'institut Auguste Armand, des secrets de famille continuent d'exploser et de nouveaux problèmes viennent s'ajouter à la longue liste... comme le rapprochement entre Rose (Vanessa Demouy) et Lisandro (Agustin Galiana). Ils ont même échangé un bisou, ce qui a pas mal fait réagir sur la Toile, mais que va-t-il se passer dans la suite de la série quotidienne ? Le couple de Rose et Antoine (Frédéric Diefenthal) risque-t-il de voler en éclats ?

Rose et Lisandro en couple ?

Dans une interview accordée à Télé Star, Agustin Galiana s'est confié sur l'avenir entre ces deux personnages et ils ne seront apparemment pas sur la même longueur d'ondes : "Comme Antoine n'est pas là, il devient le confident de Rose, qui elle, sait l'écouter alors qu'il a des problèmes avec son ex-femme. Ils ont un vrai coup de coeur mais ce baiser n'était pas du tout anticipé ! Ensuite, Lisandro va se rendre compte qu'il a des sentiments pour Rose." Cette intrigue ne va pas s'arrêter là donc !

Vanessa Demouy s'est elle aussi confiée sur la suite entre Rose, Antoine et Agustin dans Ici tout commence : en interview avec Télé Star : "L'histoire d'amour de Rose, c'est Antoine. Sa relation avec Lisandro est très belle mais peut-être ne va-t-elle pas l'interpréter de la même manière que lui... (...) Sa force apparente a volé en éclat. Elle est en train de sombrer. Des événements imprévus dans la vie d'Antoine vont avoir avoir un impact sur la crise que traverse le couple. Ils vont être victimes de rendez-vous manqués et de mauvais timing !" Leur couple survivra-t-il à ces épreuves ? Affaire à suivre !