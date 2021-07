Ici tout commence : une actrice confirme son départ de la série !

Les derniers épisodes d'Ici tout commence, sur TF1, étaient assez compliqués pour Louane, Ludivine et Elodie, mais une bonne nouvelle est venue tout changer. Après leur exclusion de l'institut, les deux soeurs et l'ex de Louis ont décidé de monter leur propre affaire culinaire. Etonné par leur admiration, Emmanuel Teyssier (Benjamin Baroche) les a recommandées au grand chef Reno. Il a alors rendu visite aux trois potes pour leur proposer de rejoindre son restaurant à... Aix-en-Provence. Malgré la distance, Elodie, Louane et Ludivine ont accepté cette offre.

Le message touchant de Sarah-Cheyenne Santoni (Elodie)

Vous l'aurez donc compris, les trois actrices quittent Ici tout commence. Sarah-Cheyenne Santoni (Elodie) a d'ailleurs confirmé son départ sur Instagram avec un message touchant illustré par une vidéo remplie de souvenirs : "Ici tout commence, c'est des amis. C'est des amis qui sont devenus ma famille. Pendant un an, on a été ensemble. J'ai partagé cette folle aventure avec vous. C'était juste incroyable de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de travailler et de jouer avec vous. J'ai tellement appris en un an. Je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées sur ce tournage."

Sarah-Cheyenne Santoni ajoute : "C'était vraiment une expérience incroyable. Et qu'est-ce que j'ai rigolé sur ce tournage ! Et en plus de ça, j'ai appris à cuisiner. Merci beaucoup, merci à tous mes partenaires. C'était juste incroyable. Vous me manquez. J'espère qu'on se retrouvera vite. Et, au fait, Elodie, je pense à toi. Je suis sûre qu'il y a plein de belles choses qui t'attendent. Au revoir."