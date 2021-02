Demain nous appartient : 2 acteurs sont frère et soeur, découvrez leur maman célèbre

Cosima Bevernaege et Gulliver Benhdaj de Demain nous appartient sont frère et soeur

Alors que deux acteurs d'Un si grand soleil sont mariés dans la vraie vie, il y a aussi des histoires de famille dans Demain nous appartient et l'une d'entre elle risque de vous surprendre. PRBK vous raconte tout. Dans les derniers épisodes de la série de TF1, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Cosima Bevernaege dans le rôle de Iris, une jeune femme avec le coeur greffé de Leïla (Samira Lacchab), sans se douter qu'elle est... la grande soeur d'un autre acteur de DNA.

Rassurez-vous, ce n'est pas hyper facile à deviner car ils ne portent pas forcément le même nom de famille. Vous avez une petite idée ? On vous donne la réponse : Cosima Bevernaege est la grande soeur de... Gulliver Benhadj, qui interprétait le personnage de Mathias, le petit ami de Jessica (Garance Teillet). Sa dernière apparition dans Demain nous appartient remonte à 2019 : on ne sait pas si son retour est possible ou non. Sa frangine a donc pris le relais en attendant !