Demain nous appartient : Leïla peut-elle revenir dans la série ? Samira Lacchab répond

Après 3 ans de bons et loyaux services, Samira Lacchab a pris la décision de quitter Demain nous appartient pour se consacrer à de nouveaux projets : "J'ai fait une première pause dans la série car je voulais me consacrer à des projets personnels. Puis, le confinement est arrivé, et ces projets ont été mis à l'arrêt. Quand ça a redémarré, beaucoup de choses sont arrivées d'un coup", a confié l'actrice à Télé Loisirs en 2020. Ce départ est définitif, d'autant plus que son personnage, Leïla, est mort dans la série de TF1.

Samira Lacchab explique pourquoi elle ne reviendra pas dans Demain nous appartient

Certains fans de Demain nous appartient espèrent quand même revoir la mère de Soraya et Noor, via des flashbacks par exemple ou alors en mode fantôme. Sa mémoire continue d'être honorée avec l'arrivée de Iris, qui a reçu le coeur de Leïla en greffe. Une arrivée qui chamboule complètement Samuel Chardeau (Axel Kiener), mais du coup, le retour de la vraie Leïla est-il possible ? La réponse est non !

Samira Lacchab s'est confiée à ce sujet dans une récente interview avec Télé Loisirs : "J'ai joué Leïla pendant trois ans, j'ai aimé ce personnage, j'ai grandi avec elle. On m'en parle encore dans la rue et je souris. On me dit 'revenez en fantôme', mais non, je ne reviendrai pas. J'ai eu un très joli départ dans la série et j'en garde un joli souvenir. C'est un point final. Ce serait dommage, après cette fin chargée en émotion, de revenir." Vous pouvez donc arrêter de croire au come-back de l'actrice dans DNA, pas trop déçus ?