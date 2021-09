Ici tout commence : Ambre cherche à se venger de Maxime, Clément Remiens révèle pourquoi

Depuis Demain nous appartient, Maxime Delcourt est vu comme le mec parfait qui ne commet presque jamais d'erreur. Eh bien, Clément Remiens a souhaité changer l'image de son personnage dans Ici tout commence car il en avait marre qu'il soit considéré comme le gendre idéal. Sa demande a été entendue par les scénaristes de la série de TF1 : ils ont rendu Maxime infidèle et plus rebelle qu'avant. Le fils Delcourt a craqué et a trompé Salomé (Aurélie Pons) avec Ambre avant de lui mentir sur ce rapprochement.

Maxime victime d'un plan de vengeance

Finalement, Ambre s'est arrangée pour que Salomé découvre la vérité. Elle n'a pas vraiment apprécié que Maxime la recale en lui disant droit dans les yeux qu'il ne l'aimerait jamais, mais serait-elle allée jusqu'à envoyer un nude d'elle à tous les élèves de l'institut pour se venger de lui ? Si l'on en croit les révélations de Clément Remiens, il y a des chances que oui car Ambre a en réalité un plan de vengeance prêt depuis le début. Si elle s'est mise à draguer Maxime, ce n'est pas pour rien, mais pourquoi lui en veut-elle autant ?

"Maxime va comprendre qu'Ambre cherche à se venger de lui. On va voir un Maxime culpabiliser par rapport à une faute commise lorsqu'il était ado. "Il a fait quelque chose de mal quand il avait 15 ans, donc avant Demain nous appartient. On va se rendre compte que Maxime n'est pas si lisse que ça, ou en tout cas qu'il ne l'était pas à 15 ans", révèle Clément Remiens à Allociné.

"Ambre veut depuis le début le faire payer pour cette erreur"

Qu'a-t-il bien pu faire pour que les conséquences arrivent des années après ? "Il a fait quelque chose de répréhensible et Ambre, qui est au courant de cette histoire et est liée à tout ça, veut depuis le début le faire payer pour cette erreur commise lorsqu'il était encore au lycée. Et ce que je souhaite c'est qu'il puisse encore faire des erreurs aujourd'hui. Il a le droit de commettre des erreurs, comme tout le monde. Et Maxime n'en commet pas assez à mon goût", confie le partenaire d'Aurélie Pons (Danse avec les stars 2021) à l'écran. Ambre manipule donc Maxime depuis le début.

En tout cas, l'ex-acteur de Demain nous appartient valide la nouvelle image de Maxime dans Ici tout commence : "S'il a trompé sa copine, ce n'est peut-être pas pour rien. Il n'est peut-être pas le seul fautif. Ou peut-être qu'il a tort, mais dans ce cas Maxime a le droit d'avoir tort. Il a souvent raison et ça lui ferait du bien d'avoir tort. C'est une intrigue très complexe et j'ai vraiment envie que le téléspectateur ait son avis sur cette histoire. Je ne veux pas que ce soit net, je veux que le public se pose des questions."