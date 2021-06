iCarly de retour, la bande-annonce : divorce, enfant, retours... Les premières infos

Une série pour les fans d'aujourd'hui

Cependant, Miranda Cosgrove l'a tout de même promis à EW, si la vibe iCarly de 2007 sera effectivement présente, cette suite sera également portée par différentes évolutions nécessaires. "On a vraiment tenté de faire de cette série quelque chose pour les fans originaux, car ce n'est plus une série pour enfants désormais" a notamment expliqué la comédienne, "Elle est principalement faite pour les gens qui l'ont regardée quand ils étaient plus jeunes et qui sont maintenant dans la vingtaine".

De fait, même si le niveau des blagues devrait rester basique, cela n'empêchera pas la fiction de s'intéresser davantage aux nouvelles vies des personnages, "On va pouvoir explorer différentes choses avec eux, que l'on n'aurait pas pu faire avant". L'actrice l'a précisé, "Il y a plus de choses qui coïncident avec nos vraies vies et de choses que les gens dans la vingtaine ou la trentaine traversent".