iCarly - Jennette McCurdy (Sam) snobe le reboot et détruit son personnage : "Mon rôle était ringard"

"C'est le rôle le plus embarrassant que j'ai pu jouer"

L'ex-interprète de Sam balance ensuite : "J'ai honte de ce que j'ai pu faire dans le passé. Je n'aime pas ma carrière à cause de plusieurs choses, je me sens tellement insatisfaite. Mon rôle dans iCarly est le plus ringard et le plus embarrassant que j'ai pu jouer (...) J'étais gênée. Et puis mes amis, âgés de 15 ans à l'époque, me disaient : 'Oh cool, tu joues dans une série Nickelodeon. C'était malaisant. Je pense que vous avez un point de vue différent si vous êtes fier de vos rôles et satisfait." Comme ça, c'est dit !