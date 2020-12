iCarly de retour : une suite de la série commandée avec Miranda Cosgrove

Ce n'est pas encore Noël, mais Paramount+ (une plateforme de streaming américaine, anciennement connue sous le nom de CBS All Access) vient déjà de faire un joli cadeau aux téléspectateurs. Alors que c'est que Caméra Café qui reviendra bientôt sur nos écrans en France, c'est la série iCarly (2007 - 2012) qui aura le droit à son grand retour dans les mois à venir aux USA.

iCarly de retour

A l'heure actuelle, peu d'informations sont connues sur ce projet inattendu (nouvelle saison ou téléfilm ? retour unique ou destiné à durer dans le temps ? quelle date de mise en ligne ?), mais TVLine l'assure, il s'agira bien d'une suite et non d'un reboot.

Et pour cause, une grande partie des membres du casting original de cette comédie culte de Nickelodeon sera de retour, à savoir Miranda Cosgrove (Carly), Jerry Trainor (Spencer) et Nathan Kress (Freddie). Et du côté de Jennette McCurdy (Sam) ? C'est difficile à dire, l'actrice ayant mis sa carrière d'actrice entre parenthèses ces dernières années afin de se consacrer à d'autres projets.

Concernant l'histoire, c'est également le flou total. Souvenez-vous, le dernier épisode de la série voyait Carly mettre fin à sa web-émission, s'envoler en Italie avec son père et toute la bande se séparer afin de vaquer à d'autres occupations. Néanmoins, à une époque où les YouTubeurs/euses, Streameurs/euses et TikTokeurs/euses n'ont jamais été aussi présents et puissants, il est difficile d'imaginer un tel retour sans un nouveau show sur l'une de ces plateformes. Et rien que pour ça, on a hâte.