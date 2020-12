Caméra Café de retour : Bruno Solo travaille sur une suite de la série

2021 ressemblera finalement beaucoup au monde d'avant. Alors que certains rêvent de voir cette future nouvelle année nous offrir un nouveau départ après notamment une année 2020 catastrophique, Bruno Solo vient d'annoncer à Télépro qu'il travaillait actuellement sur un concept qui titillera la nostalgie des téléspectateurs.

Caméra Café bientôt de retour

"Avec Yvan Le Bolloc'h [l'interprète de Jean-Claude Convenant], on s'est dit qu'il fallait marquer le coup pour les 20 ans de Caméra Café" a-t-il ainsi confessé, avant d'expliquer leur plan, "Nous sommes sur l'écriture d'un retour de Caméra Café pour un numéro. On retracera ce qu'on n'a pas vu depuis la fin de la série. A priori, c'est pour M6. C'est la chaine qui a fait découvrir la série."

La série Caméra Café va donc encore revenir à la télévision ? Oui et non. Que les fans de Scènes de Ménages se rassurent, Bruno Solo n'a pas l'intention de voler la place à cette comédie. L'acteur l'a au contraire précisé, ce retour serait destiné à un prime, "Dans notre idée, c'est un 2 x 52 min ou 1 x 90 min pour septembre 2021."

Un échec à réparer

Malheureusement, le comédien n'est pas entré dans les détails de cette future intrigue - même s'il serait étonnant de ne pas y retrouver tous les anciens personnages cultes, mais on peut déjà s'attendre à un retour de qualité. Bruno Solo l'a confessé, il n'a toujours pas digéré l'échec de Caméra Café 2: La Boîte du dessus - le spin-off porté par Arnaud Ducret.

"Quand j'ai relancé Caméra Café avec des nouveaux comédiens il y a quelques années, on était sûr de notre coup. Les gens ne sont pas venus. Ils avaient en tête les personnages d'avant" a-t-il admis. "Le public, il faut le secouer de temps en temps car il est conservateur. Il aurait fallu le temps d'installer la série, cela n'a pas été le cas. M6 a dit 'cela ne marche pas, au revoir'. On n'est pas ingrat car on va refaire les 20 ans de Caméra Café avec eux". Aussi, avec ce grand retour, il a bien l'intention de permettre à cet univers de (re)partir la tête haute cette fois. De quoi fortement nous intriguer.