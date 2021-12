Henry Cavill : 3 choses que vous ne saviez peut-être pas sur l'acteur de The Witcher

2. Il avait auditionné pour Batman, Superman et James Bond

Henry Cavill avait auditionné pour interpréter Bruce Wayne / Batman dans Batman Begins, Clark Kent / Superman dans Superman Returns et James Bond dans Casino Royale. Mais Christian Bale a été retenu pour le rôle de Batman, Brandon Routh a obtenu le rôle de Superman et Daniel Craig a décroché celui de James Bond.

Malgré ces échecs, Henry Cavill a pu jouer Clark Kent / Superman dans Man of Steel, Batman VS Superman, Justice League et Zack Snyder's Justice League. Et il pourrait remplacer Daniel Craig pour le prochain film James Bond.