The Witcher saison 2 : Henry Cavill (Geralt de Riv) blessé sur le tournage, il raconte

Henry Cavill (The Witcher) revient sur sa blessure sur le tournage de la saison 2 : "J'ai déchiré mon muscle"

The Witcher est de retour sur Netflix avec de nouveaux épisodes ! La saison 2 de la série avec Henry Cavill est dispo depuis ce 17 décembre 2021. Pour rappel, la série est basée sur la saga littéraire polonaise Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski (dont il y a aussi une adaptation en jeux vidéo). Henry Cavill y incarne le héros, Geralt de Riv. Mais il s'était blessé sur le tournage de cette saison 2, ce qui avait provoqué l'arrêt du tournage (qui avait aussi été stoppée à cause de la pandémie). Interviewé par le magazine NME, l'acteur a raconté cette blessure en détails.

"Je faisais un sprint dans les bois pour une scène dans la saison 2" a expliqué Henry Cavill. C'est en tournant une scène dans la forêt avec Freya Allan (Ciri), qui venait de quitter le plateau, que l'accident s'est produit. L'acteur devait courir et sauter par-dessus des rondins de bois. "Ils avaient mis de la fausse neige qui est assez glissante. J'avais déjà fait une prise, peut-être deux, et comme ils font des ajustements entre les prises, j'avais commencé à me calmer. Puis, quand j'ai recommencé à courir, mon pied a heurté un morceau de bois mort et je me suis effondré" a-t-il indiqué, "J'ai beaucoup trop contracté mon muscle ischio-jambier (derrière la cuisse, ndlr) et je l'ai déchiré".

"Si je me blesse à nouveau, ma carrière sera terminée"

La production a été immédiatement arrêtée au moment où Henry Cavill s'est blessé. Puis le tournage a repris après les fêtes de Noël de 2020 et l'interprète de Geralt de Riv se déplaçait avec des béquilles entre les prises. Le médecin lui avait ordonné de ne pas rester debout plus de 5 heures par jour. "Au début, c'était faisable", a-t-il avoué, "mais au fur et à mesure que les choses avançaient, je devais travailler de plus en plus longtemps".

"Finalement, j'ai dit : 'Les gars, écoutez je sais qu'il faut finir, mais je ne peux pas, car si je me blesse à nouveau, ma carrière sera terminée, sans parler de cette saison" a ajouté Henry Cavill, qui avait peur que cette blessure stoppe sa carrière. Du coup, Freya Allan (Ciri) s'est retrouvée avec plus de scènes d'action.