Henry Cavill remplaçant de Daniel Craig dans le prochain James Bond ? Il serait partant

Henry Cavill est-il le nouveau James Bond ? "J'aime dire que tout est toujours sur la table"

Henry Cavill incarne Geralt de Riv dans la série The Witcher sur Netflix. Mais il pourrait interpréter James Bond. Car pour rappel, Mourir peut attendre (No Time To Die en VO) est le dernier film James Bond de Daniel Craig. Le rôle de l'agent secret du MI-6 est donc libre. Et comme Henry Cavill l'a confié à The Sunday Times, il serait totalement prêt à jouer ce personnage culte : "Le temps le dira", "on ne sait pas dans quelle direction ils veulent emmener Bond et donc j'aime dire que tout est toujours sur la table".

D'ailleurs, l'acteur qui avait officialisé avec sa chérie Natalie Viscuso a failli être James Bond à la place de Daniel Craig. Ils avaient été castés ensemble et Daniel a finalement obtenu le rôle. "Nous pourrions parler du Bond de Daniel, ou peu importe qui sera le prochain Bond... Ils seront probablement dans la trentaine ou la quarantaine - ou au début de la quarantaine" a ainsi expliqué Henry Cavill, "Peut-être même qu'ils seront plus jeunes, comme ils l'ont envisagé avec moi quand il ne restait plus que moi et Daniel".

>> Regé-Jean Page, Henry Cavill... : 16 stars de Netflix dans leur premier rôle (et ça fait un choc) <<

"Henry Cavill, cet homme est né pour jouer Bond"

En attendant de peut-être incarner James Bond, Henry Cavill est la star du film Argylle, réalisé par Matthew Vaughn. Et le réalisateur a confié à Collider : "J'adore Bond. C'est évidemment une énorme influence sur moi". Et s'il faisait un jour un film sur l'agent 007, Henry Cavill serait son premier choix : "Henry Cavill, cet homme est né pour jouer Bond. Quand vous voyez comment il est dans ce film, j'étais juste comme, wow, ce gars est tout ce que vous imaginez que Bond ait été, ou soit".