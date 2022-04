Héloïse Martin enceinte : la star de Tamara annonce attendre son premier enfant

Alors que les fans de Tamara souhaitent toujours un 3ème volet, c'est une nouvelle aventure dans laquelle Héloïse Martin va se lancer. Assez discrète sur sa vie privée, l'actrice de 25 ans qui s'est récemment confiée sur son anorexie et sur la grossophobie dont elle a été victime depuis qu'elle est célèbre va vivre une année 2022 remplie de bonheur.

Héloïse Martin attend un bébé

Ce dimanche 17 avril 2022, Héloïse Martin a surpris ses abonnés sur Instagram en dévoilant... être enceinte ! L'actrice que l'on a pu voir dans la série Grand Hôtel sur TF1 a posté plusieurs photos avec son ventre rond et expliqué être enceinte de 6 mois. "Mon joli petit secret. vais bientôt décrocher le plus grand rôle de ma vie...tellement heureuse et si hâte de te rencontrer mon bébé !" a posté la future maman rayonnante en légende des images.