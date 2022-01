Rihanna enceinte d'A$AP Rocky ! Le baby bump de la star dévoilé en photos

Rihanna est enceinte d'A$AP Rocky : son baby bump se dévoile en images

Après avoir été en couple avec Chris Brown, Drake ou encore Hassan Jameel, Rihanna a retrouvé l'amour dans les bras d'A$AP Rocky. Riri et le rappeur sont en couple et inséparables depuis janvier 2020. Et maintenant, l'interprète d'Umbrella, Diamonds ou encore Stay est enceinte de son premier enfant avec A$AP Rocky. Le magazine People a publié des photos (cliquez ici pour voir les photos) de Rihanna, main dans la main avec son chéri dans les rues de New York, tout sourire et surtout avec un beau baby bump. Eh oui, un bébé va bientôt arriver pour les amoureux !

Certes, les stars de la chanson n'ont pas encore officialisé cette grossesse, mais vu les images, on se dit qu'il y a peu de chance pour qu'elle ne soit pas enceinte. Et en plus, vu sa tenue qui montre exprès son ventre arrondi, on se dit que Rihanna n'a pas fait cette promenade par hasard avec A$AP Rocky et que les photographes étaient là pour les prendre en photos. Le tabloïd a d'ailleurs écrit que "Rihanna a dévoilé son baby bump en portant une longue veste rose. Son vêtement d'extérieur trop grand était déboutonné en bas pour révéler son ventre en pleine croissance".

Et "sur l'une des photos, prise à Harlem, la ville natale d'A$AP Rocky, le rappeur embrasse la future maman sur le front alors qu'ils profitent d'une promenade enneigée en plein air" est-il précisé, car oui en plein hiver, il neige à Big Apple. Donc le ventre à l'air serait bel et bien voulu.

Les rumeurs de grossesse avaient enflammé les réseaux

En décembre 2021, les rumeurs de grossesse sur Rihanna étaient nombreuses. Beaucoup de fans trouvaient qu'elle portait de plus en plus de tenues amples, elle qui d'habitude privilégie les looks serrés et sexy. Et sur certains clichés, plusieurs internautes voyaient déjà un ventre arrondi.

Un(e) abonné(e) avait posté sur les réseaux les messages échangés en MP avec Riri herself. Il/elle lui demandait si c'était possible de "venir à la baby shower". "Tu ne viendras pas aux 10 premières baby shower. Vous pensez que je me reproduis tous les ans mince..." avait alors répondu la chanteuse. Elle semblait alors démentir être enceinte. Mais désormais, elle ne peut plus cacher son bébé à venir.