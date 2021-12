Rihanna enceinte d'A$AP Rocky ? Elle réagit à la grosse rumeur

Après être sortie avec Chris Brown, Drake et Hassan Jameel, Rihanna file de nouveau le parfait amour. Depuis un an, elle est en couple avec le rappeur A$AP Rocky. Ce dernier a même confirmé leur relation en mai dernier avec une belle déclaration : "C'est l'amour de ma vie" avait-il déclaré à GQ. Une histoire qui dure et qui est au coeur de nombreuses rumeurs en ce moment.

Rihanna enceinte ? Les fans sont de plus en plus persuadés

Cette fois, on ne parle pas d'un mariage mais d'une possible grossesse. Depuis quelques semaines, les fans de la chanteuse de Umbrella sont en plein doute : la star est-elle enceinte ? Tenues amples, semblant de baby bump lors d'une récente apparition publique à la Barbade... les "preuves" semblent s'accumuler et certains sont donc persuadés que la chanteuse va accueillir son premier enfant en 2022.