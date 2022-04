Maddy Burciaga enceinte de Benjamin Samat : fille ou garçon ? Ils dévoilent le sexe du bébé

Après Julien Tanti et Manon Marsault, Kevin Guedj et Carla Moreau ou encore Jessica Thivenin et Thibault Garcia, c'est un autre couple phare de la télé-réalité qui s'apprête à pouponner. Fiancés depuis le tournage des Marseillais au Mexique, Benji et Maddy ont annoncé à leurs nombreux abonnés qu'ils vont devenir parents en 2022. Eh oui, en plus de Nabilla qui attend son deuxième enfant et Nehuda qui est aussi enceinte de son 2ème bébé, une autre star du petit écran va devenir maman dans les mois à venir. Et le couple n'a pas gardé le suspense sur le sexe du bébé.

Petit garçon ou petite fille pour Maddy et Benjamin Samat ?

Ce week-end, Maddy Burciaga et Benjamin Samat ont répondu à LA question de leurs nombreux abonnés se posaient : vont-ils avoir un garçon ou une fille ? Pour le découvrir, les deux amoureux ont organisé une "gender reveal party" ce samedi 9 avril. Roulement de tambour... C'est un petit garçon que les deux amoureux accueilleront prochainement !

Sur Instagram, l'ex-candidat des Marseillais et sa chérie ont dévoilé des images de leur fête pas du tout too much. Ours en peluche et gâteaux personnalités étaient au programme pour les deux stars du petit écran et leurs proches. Les deux amoureux ont ensuite découvert le sexe du bébé avec un fumigène bleu. "Tellement heureux reste plus qu'a se mettre d'accord sur le prénom" a écrit la future maman en légende de la vidéo :