Nabilla Benattia enceinte : nouvelle grosse panique, "Je ne sens plus le bébé"

Nabilla inquiète pour la santé de son bébé

Quelques semaines après avoir révélé qu'elle vivait une nouvelle grossesse compliquée, accompagnée de nombreux doutes quant à son avenir personnel, Nabilla Benattia a vécu une grosse frayeur. Ce dimanche 3 avril 2022, l'ancienne candidate emblématique de la télé-réalité devenue influenceuse à succès, inquiète pour la santé de son enfant à venir, s'est en effet rendue à l'hôpital afin d'y passer de nombreux examens.

La raison ? Comme l'a expliqué Thomas Vergara lors d'une story Snapchat de sa femme, la maman du petit Milann a été victime de troublants symptômes ce week-end, "Elle m'a dit, 'Je ne sens plus le bébé'. Elle se sentait hyper mal, elle a vomi, vomi...". Et Nabilla l'a aussitôt précisé, cela n'avait rien de normal dans son cas, "Je n'avais plus vomi depuis les trois premiers mois." Surtout, elle l'a rappelé, elle sent "tout le temps le bébé bouger, au moins 10 à 15 fois par jour".

"On a vu le bébé, on a vu qu'il bougeait"

Aussi, face à cette situation, Thomas a immédiatement amené sa femme à la clinique afin qu'elle puisse y "faire des examens", qui ont finalement révélé que Nabilla était en réalité victime... "d'une baisse de tension". Un soulagement pour la petite famille, "Elle nous a fait peur encore", d'autant plus que Nabilla commençait déjà à craindre le pire, "J'ai eu un stress, clairement. J'ai commencé à paniquer. (...) J'étais trop mal. (...) J'ai eu une angoisse trop bizarre, je me suis dit 'Le bébé il bouge plus, j'ai mangé un truc qu'il ne fallait pas'. J'ai commencé à repenser à tout ce que j'avais mangé ces trois derniers jours..."

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, la jeune femme - qui pourrait bientôt faire son retour sur NRJ12, a dévoilé que ces examens s'étaient révélés très émouvants, "On a vu le bébé, on a vu qu'il bougeait, on a écouté son coeur. J'étais rassurée. (...) Tout va très bien."

Courage, plus que deux mois avant la délivrance.