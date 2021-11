Harry Potter : une actrice de la saga est enceinte... de deux bébés

Scarlett Byrne est enceinte

Après Rupert Grint (Ron) en 2020, et Devon Murray (Seamus Finnigan) en 2021, c'est un autre bébé qui rejoindra la famille Harry Potter en 2022. Ou plutôt, deux autres bébés. En effet, c'est sur son compte Instagram que Scarlett Byrne a dévoilé la bonne nouvelle : elle est actuellement enceinte de jumeaux/jumelles.

"Je suis reconnaissante pour notre famille qui s'agrandit, a ainsi déclaré la comédienne de 31 ans à l'occasion de Thanksgiving. Cooper et moi sommes excités de pouvoir vous annoncer que nous accueillerons des jumeaux au début de l'année 2022". Et afin d'accompagner ce message, Scarlett Byrne a posté une jolie photo de famille avec son impressionnant baby bump et Betsy Rose, sa première fille née en août 2020.