Harry Potter : Devon Murray (Seamus Finnigan) est papa !

Ça pouponne du côté des stars d'Harry Potter ! En 2020, Rupert Grint est devenu papa d'une petite fille prénommée Wednesday, qu'il a présentée pour l'ouverture de son compte Instagram. De son côté, Devon Murray, qui a complètement changé de vie, a annoncé en juillet dernier que sa petite amie Shannon était enceinte de leur premier enfant, qui était prévu pour le 14 janvier 2021 mais est arrivé avec un peu d'avance.

Devon Murray papa d'un petit garçon

Ce dimanche 3 janvier, Devon Murray a annoncé la naissance de son premier enfant, un petit garçon, avec sa compagne, Shannon, avec qui il est en couple depuis fin 2018. Le bébé est né le 2 janvier 2021 et se prénomme Cooper Michael. "Ma vie a changé pour toujours" a écrit l'heureux papa sur son compte Instagram. "Tous les deux vont très bien après un très long accouchement et quelques minutes effrayantes. Je ne réalise pas encore complètement que nous avons notre petit garçon. J'ai tellement hâte de créer les meilleurs souvenirs avec Shannon et Cooper et notre petite famille. Je suis impressionné par Shannon, c'est mon héroïne. Je suis tellement fier d'elle pour tout ce qu'elle a traversé. J'ai hâte de vous ramener à la maison. C'est tellement dur de vous laisser. Je vous aimerai pour toujours jusqu'à mon dernier souffle" a écrit l'ex-acteur de la saga Harry Potter qui n'a pour l'instant pas publié de photo du bébé que l'on peut voir en fond et en flou sur l'annonce de la naissance.