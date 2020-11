Rupert Grint papa : il confirme enfin et débarque sur Instagram pour présenter sa fille !

Rupert Grint : que devient-il depuis la fin de Harry Potter ?

Rupert Grint est-il vraiment devenu papa pour la première fois ? En mai 2020, le porte-parole de l'ex-star de Harry Potter et de sa compagne Georgia Groome a annoncé la naissance de leur petite fille. Six mois plus tard, l'acteur a enfin confirmé lui-même cet heureux événement et il n'a pas fait les choses à moitié. Pour l'occasion, il s'est créé un compte Instagram afin de présenter son bébé en photo et de dévoiler son prénom original. Le pote de Daniel Radcliffe a provoqué un véritable buzz !