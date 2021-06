Harry Potter : un nouveau film en préparation ? Tom Felton (Drago) est prêt

Harry Potter et L'Enfant Maudit a été pensée comme une pièce de théâtre, mais de nombreux fans de l'univers de J.K. Rowling espèrent aujourd'hui voir cette histoire être à son tour adaptée au cinéma. A l'heure actuelle, on ne sait pas si un tel projet existe réellement dans les placards de Warner Bros, mais cette envie du public bénéficie désormais d'un soutien de poids.

Tom Felton rêve d'une suite pour Harry Potter

Au détour d'une interview accordée à People, Tom Felton - l'inoubliable interprète de Drago Malfoy, a en effet confessé être prêt à reprendre son célèbre rôle, "Si vous me demandez si je serais prêt à me teindre de nouveau les cheveux en blond pour être Drago, absolument !" L'acteur l'a ensuite précisé, il souhaite tellement retrouver cet univers d'Harry Potter qu'il pourrait même accepter n'importe quel autre personnage.

"Ca pourrait être Drago, ou bien Lucius. Je jouerais même le fils de Drago !" a-t-il assuré avec excitation. "N'importe quelle proposition pour être à nouveau un Malfoy serait grandement appréciée." Néanmoins, il l'a confessé, il a logiquement une préférence, "J'ai le sentiment que si quelqu'un d'autre venait à jouer Drago, je pourrais être légèrement possessif !" Le message est passé, reste à espérer que les producteurs l'entendront.

Des acteurs toujours en contact

Pour l'anecdote, Tom Felton - qui n'a pas caché avoir une relation particulière avec Emma Watson (Hermione), a révélé être toujours en contact avec tous les autres acteurs, "Je parlais encore avec Rupert Grint (Ron), Daniel Radcliffe (Harry) et Emma Watson, séparément, l'autre jour et je leur disais, 'Ca fait déjà 20 ans [que le 1er film est sorti]. Vous réalisez ?!' Et c'est dingue, ils n'ont pas changé d'un poil. Rupert est exactement le même !"

De là à dire que Tom Felton devrait donc être le premier à tout faire pour motiver le reste du casting à revenir dans une nouvelle saga... On croise les doigts. Malheureusement, en cas de nouveau film, celui-ci pourrait être marqué par une grosse absence. Matthew Lewis l'a récemment confié, il aimerait que le public arrête de constamment le ramener à Neville.