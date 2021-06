Tom Felton en couple avec Emma Watson ? "Nous avons quelque chose", il réagit enfin à la rumeur

Emma Watson et Tom Felton en couple, ça serait le rêve de nombreux fans de Harry Potter. Il faut dire que l'actrice leur a donné de quoi espérer le jour où elle a révélé avoir eu un crush pour l'ex-interprète de Drago Malfoy à l'époque de la saga culte. Rupert Grint a lui aussi semé le doute sur leur potentielle lors d'une interview avec Entertainment Weekly : "Il se passait toujours quelque chose entre eux, il y avait comme une petite flamme, une étincelle." Alors, les deux stars ont-elle déjà eu une aventure ?

Emma Watson et Tom Felton "très proches depuis longtemps"

Après plusieurs années de suspense, Tom Felton a enfin réagi à toutes les rumeurs sur Emma Watson et lui : "Nous avons quelque chose, si cela a du sens. Nous sommes très proches depuis longtemps. Je l'adore et je pense qu'elle est fantastique. Espérons qu'elle retourne le compliment, mais en ce qui concerne le côté romantique, je pense que c'est un truc de Serpentard/Gryffondor plutôt qu'un truc de Tom et Emma", a-t-il expliqué à Entertainement Tonight.

L'acteur, vu aussi dans The Flash, a ensuite confié : "Emma a une incroyable influence sur le monde. On est en contact assez souvent. J'ai parlé à Emma il y a quelques jours et c'était immédiatement une conversation du genre : 'Oh wow, l'évier de la cuisine a été bouché' ou des bêtises insignifiantes comme mon chien qui ne mange pas un type de nourriture en particulier." Leur relation en est donc toujours au stade de l'amitié, certaines personnes risquent d'être déçues.

"Si j'ai des nouvelles, je vous promets de les partager"

De son côté, Emma Watson ne s'est pas exprimé sur sa relation avec Tom Felton. En revanche, elle a démenti les rumeurs selon lesquelles elle s'est fiancée il y a quelques jours : "Les rumeurs sur le fait que je sois fiancée ou pas ou bien que ma carrière est "en pause ou pas" sont des moyens de créer du clic (...) Si j'ai des nouvelles, je vous promets de les partager avec vous", a-t-elle posté sur Twitter après 9 mois d'absence.