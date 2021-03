Harry Potter : Rupert Grint en avait parfois marre du tournage, "J'avais l'impression de suffoquer"

Rupert Grint serait-il atteint de nostalgie ? Alors que l'acteur s'était fait discret ces dernières années, le comédien - que l'on a récemment pu retrouver sur Apple TV+ dans la série Servant, enchaîne les confessions au sujet de Harry Potter depuis quelques mois.

Un tournage compliqué à vivre avec les années

Ainsi, après s'être remémoré ses nombreux fous rires sur le tournage de la saga cinématographique, l'inoubliable interprète de Ron a profité de son passage dans le podcast Armchair Expert pour se confier sur son son ressenti de l'époque au moment d'enchaîner les films.

Et sans grande surprise, le récent papa d'une petite fille n'a pas caché que porter une telle franchise n'avait pas toujours été simple à vivre. "Il y a vraiment eu un moment où j'avais l'impression de suffoquer" a-t-il dans un premier temps admis, avant de préciser, "ça commençait à devenir pesant. C'est une expérience qui a duré tous les jours pendant 10 ans."

Un sentiment de Un jour sans fin sur les plateaux

Soyez rassurés, Rupert Grint garde principalement de bons souvenirs d'Harry Potter. Après avoir ouvert la porte à une suite en décembre dernier, il a cette fois rappelé, "C'était une expérience géniale, il y avait une atmosphère familiale très appréciable. L'équipe avec laquelle on a grandi était toujours la même, c'était donc un endroit très agréable".

Néanmoins, le pote d'Emma Watson et de Daniel Radcliffe l'a confessé, un tel rôle peut être à la fois une bénédiction et un poids pour un acteur, "Parfois, je me disais vraiment, 'Je veux faire autre chose. Voir ce qu'il y a d'autres ailleurs'". Passer une partie de sa carrière sur un même plateau avec le même personnage ne serait en effet pas la chose la plus excitante quand on fait ce métier, "Chaque année on était de retour. Et c'était un peu comme Un jour sans fin, car c'était les mêmes décors, les mêmes personnes."

Encore une fois, il a tenu à le préciser ensuite, "Mais c'était génial, j'ai adoré", mais on peut tout de même comprendre à travers ses propos qu'en cas d'adaptation au cinéma de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit, il ne faudra pas lui vendre un projet sous forme de trilogie au risque de le voir refuser.