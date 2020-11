Harry Potter : Rupert Grint se remémore ses fous rires pendant l'enterrement de Dumbledore

Rupert Grint ne pouvait pas s'empêcher de rire aux pires moments

Les Potterheads ont pu suivre une réunion virtuelle des acteurs de la saga Harry Potter sur Veeps, ce 14 novembre 2020. Des retrouvailles pour fêter les 19 ans de la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers (le premier film de la franchise) au cinéma. Pour l'occasion, Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Tom Felton (Drago Malefoy), James Phelps et Oliver Phelps (Fred Weasley et George Weasley), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Mark Williams (Arthur Weasley), Jason Isaacs (Lucius Malefoy), Bonnie Wright (Ginny Weasley) et Alfred Enoch (Dean Thomas) s'étaient réunis.

Rupert Grint, devenu papa d'une fille qu'il a eu avec sa compagne Georgia Groome, en a profité pour faire des révélations. L'interprète de Ron Weasley a avoué qu'il avait très mauvaise réputation sur les tournages des films Harry Potter. Pourquoi ? Non, l'acteur n'était pas du tout diva, c'est juste qu'il avait tendance à éclater de rire aux pires moments. "Je me souviens que sur Potter, ce sont toujours les scènes les plus inappropriées, comme l'enterrement de Dumbledore", "pour une raison quelconque, j'ai trouvé cela absolument hilarant" s'est-il par exemple souvenu.

"J'avais une réputation particulièrement mauvaise"

Le comédien qui a depuis fait fortune dans l'immobilier a précisé que ses fous rires étaient nombreux sur les tournages et duraient longtemps. "Et oui, une fois qu'on commence à rire, c'est très difficile de s'arrêter" a précisé Rupert Grint, "J'avais une réputation particulièrement mauvaise, ils m'appelaient Go Again Grint parce que je ne pouvais jamais rien faire sans le faire genre 20 fois". Au point qu'il lui fallait de nombreuses prises pour une seule scène.

D'ailleurs, pour la scène où Ron Weasley est face à Harry Potter dans le wagon du Poudlard Express dans le premier volet de la saga, Rupert Grint et Daniel Radcliffe ont dû être filmés séparément. La raison ? Ils ne pouvaient pas établir un contact visuel sans éclater de rire.