Rupert Grint (Harry Potter) à l'abri pour 12 générations : il a fait fortune dans l'immobilier !

Rupert Grint a une fortune de plus de 55 millions d'euros

En 2018, Rupert Grint avait avoué ne pas savoir combien d'argent il avait sur son compte et ne pas s'en inquiéter. On comprend mieux pourquoi maintenant. L'interprète de Ron Weasley dans la saga Harry Potter aurait une fortune estimée à 50 millions de livres Sterling (soit environ 55,9 millions d'euros) d'après The Sun. Et ce ne serait pas grâce à ses rôles dans les séries Snatch (adaptée du film éponyme de Guy Ritchie), Sick Note (dispo sur Netflix) ou encore Servant (dispo sur Apple TV+ et produite par M. Night Shyamalan). Non, c'est grâce à ses investissements immobiliers astucieux que la star de 32 ans aurait gagné autant d'argent.

Le tabloïd anglais précise en effet que l'acteur est désormais un vrai businessman qui a réussi à faire fortune dans l'immobilier. Une reconversion qui lui permettrait de toucher 58 000 livres Sterling en une seule semaine (soit presque 65 000 d'euros). Celui qui est devenu papa pour la première fois en mai 2020, sa chérie Georgia Groome ayant accouché de leur fille, aurait ainsi acheté une maison de 500 000 livres Sterling (environ 559 000 euros) à Hitchin dans l'est de l'Angleterre, deux villas à Luton pas loin de Londres pour 1,5 million de livres Sterling (près de 1,7 million d'euros) ou encore trois propriétés près de Harlow où il est né pour 9,2 millions de livres Sterling (plus de 10,2 millions d'euros).

Rupert Grint posséderait aussi plus de 20 millions de livres Sterling en maisons et en immeubles.

L'acteur possède 3 sociétés immobilières

Une source avait d'ailleurs confié au Sun en juin 2020 que "Rupert est devenu un magnat de l'immobilier et a travaillé sa magie sur la construction de son empire" et que "son portefeuille vaut environ 24 millions de livres Sterling (environ 26,8 millions d'euros) maintenant et il le développe tout le temps. Il a lancé 3 entreprises immobilières qui rapportent toutes des sommes incroyables".

Rupert Grint détient en effet 3 sociétés immobilières : Clay 10 Ltd (qui a un résultat net de plus de 20 millions de livres Sterling en 2020, soit 22,3 millions d'euros), Oneonesix Developments (qui vaut environ 4 millions de livres Sterling, soit 4,4 millions d'euros) et Eevil Plan Properties (qui vaut 2 millions de livres Sterling, soit 2,2 millions d'euros).