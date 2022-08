Harry Potter : J.K. Rowling censurée de l'émission réunion ? La vraie raison dévoilée, elle s'exprime enfin

Le 1er janvier 2022, HBO Max avait un dernier cadeau de Noël à offrir aux fans d'Harry Potter : une émission spéciale autour de la cultissime franchise cinématographique qui mettait en scène les retrouvailles entre Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione), Rupert Grint (Ron) et toutes les autres stars. L'occasion pour elles de partager leurs différentes expériences sur les plateaux et de dévoiler de nombreuses anecdotes passionnantes sur les coulisses, et pour nous de replonger avec nostalgie dans cet univers.

J.K. Rowling boycotté de la réunion Harry Potter ?

Toutefois, si la liste des invités était impressionnante, une absence de taille a longtemps fait parler parmi les fans : celle de J.K. Rowling, l'autrice de la saga littéraire. Très rapidement, il a été sous-entendu que la maman d'Harry et scénariste des films Les Animaux Fantastiques avait été boycottée par Warner Bros en raison de ses quelques polémiques.

Depuis plusieurs années maintenant, les prises de position de l'écrivaine au sujet de la transidentité provoquent en effet la colère d'une partie de la communauté LGBTQ+ qui estime que ses craintes de voir l'identité féminine disparaître et de voir des hommes profiter de la transidentité pour se faire passer pour des femmes afin de mieux les agresser sont transphobes. Des accusations qu'elle a toujours rejetées, estimant à l'inverse soutenir les personnes trans, mais qui auraient fini par faire trembler le studio.

L'autrice répond à la rumeur

Alors, J.K. Rowling a-t-elle été censurée durant cette réunion ? A-t-elle été boycotté de son propre univers ? La réponse est NON. Invitée de l'émission de Graham Norton ce week-end, l'autrice a révélé que cette absence était tout simplement due à un choix personnel. "Je n'ai pas été exclue, en réalité, a-t-elle confié. On m'a demandée d'en faire partie. Mais j'avais décidé que je ne voulais pas le faire."

La raison d'une telle décision ? Si J.K. Rowling est pourtant fortement attachée au monde cinématographique d'Harry Potter avec son spin-off Les Animaux Fantastiques, elle estimait à l'époque ne pas être légitime pour cette émission. "Sincèrement, je trouvais qu'elle était plus centrée sur les films, plutôt que sur les livres, a-t-elle admis. Donc personne ne m'a dit, 'Ne participe pas'. J'ai été demandée et j'ai décidé de ne pas le faire".

En même temps, quand on sait que Warner Bros aimerait produire des séries adaptées de l'univers Harry Potter et potentiellement s'attaquer à la pièce de théâtre L'Enfant Maudit, on n'imagine pas le studio se mettre à dos sa créatrice.