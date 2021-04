Harry Potter en deuil : un acteur de la saga est mort à 54 ans

Il a joué dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé, mais pas seulement

Pour les Potterheads qui ne savent pas qui c'est, Paul Ritter jouait donc Eldred Worpel dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé. On le voyait parmi les invités à la fête de Noël du club de Slug. Il était accompagné de son ami Sanguini, qu'il devait contrôler. Il est présenté à Harry Potter (Daniel Radcliffe) par Horace Slughorn et tente de devenir le biographe du célèbre sorcier, en vain.

Mais en dehors de Harry Potter, Paul Ritter était aussi connu pour ses rôles dans les films Quantum of Solace et Hannibal Lecter : Les Origines du mal. Il a aussi interprété Anatoli Diatlov dans la série Chernobyl et Martin dans la série anglaise Friday Night Dinner.