Harry Potter de retour ? Rupert Grint est partant mais à une condition

Cependant, Rupert Grint ne sait pas trop si ce retour serait une bonne idée ou pas. "Mais oui, non... Je pense qu'il faut laisser tomber" a-t-il en effet finalement ajouté. La seule solution pour qu'il dise oui, ce serait donc que Daniel Radcliffe et Emma Watson acceptent eux aussi de revenir dans leurs rôles, mais ça semble plus compliqué de ce côté-là.

"J'ai toujours eu ce truc bizarre avec Ron", "j'avais l'impression que nous étions liés"

En tout cas, le comédien qui a fait fortune dans l'immobilier a toujours eu une connexion avec son personnage. "J'ai toujours eu ce truc bizarre avec Ron, quand je lisais les livres étant enfant. J'avais l'impression que nous étions liés d'une certaine manière" a-t-il confié.

Et celui qui est devenu papa pour la première fois a aussi ajouté à propos de lui et du reste du casting d'Harry Potter : "C'était une expérience très unique que nous avons tous vécue". "Et personne ne la comprend vraiment et ne peut s'y identifier à part nous" a-t-il avoué, "Un peu comme des astronautes. Une sorte d'expérience bizarre, je pense".