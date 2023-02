"Je suis sûr que ça marcherait beaucoup" : pour Rupert Grint, pas de doute, Harry Potter va revenir sur nos écrans !

Qui n'a jamais vu au moins un des films Harry Potter ? La saga culte qui raconte les aventures du jeune sorcier et de ses amis qui se retrouvent à devoir sauver le monde des Forces du Mal et du terrible Voldemort. Depuis la sortie du dernier film, les acteurs principaux sont tous plus ou moins passés à autre chose. Ils restent pourtant très attachés à leur personnage et ont savouré de se retrouver pour célébrer les 20 ans de la saga lors d'une réunion des acteurs. Depuis peu, une rumeur court sur la possibilité d'une adaptation des films en série et apparemment Rupert Grint est bien au courant.

Ron Weasley, le retour ?

Dans une interview accordée à GQ, l'interprète de Ron Weasley est revenu sur cette rumeur. L'acteur semble assez enthousiaste en ce qui concerne l'idée : "J'adorerais voir Harry Potter adapté en série ! Je suis sûr que ça marcherait beaucoup et que des nouvelles versions des films sortiront dans tous les cas." Aurait-il annoncé un reboot de la saga en avant-première ?

Par contre, il est moins emballé à l'idée de reprendre son rôle. "Je pense que j'ai le sentiment de vouloir passer le relais, laisser quelqu'un d'autre jouer le rôle de Ron. C'est bizarre parce que je suis très protecteur avec lui, je m'identifiais à lui et J'AI été choisi pour lui donner vie. C'est difficile de le laisser aller. Mais ce serait bien de le faire quand même", dit-il. C'est certain, Rupert Grint est encore très attaché à son rôle, mais aimerait passer à autre chose.

Il a Ron dans la peau

Il le sait, son rôle dans Harry Potter est celui de sa vie. Il est et restera connu pour être le meilleur ami du petit sorcier. Cependant, Ron l'a suivi tout le long de sa vie et l'a certainement un peu bloqué dans sa vie professionnelle. "Je n'étais pas sûr que j'allais aimer être un acteur. Ron m'a attiré dans cette industrie, et puis il a disparu", explique-t-il. Il dit avoir eu du mal à se sentir "lui-même" après Harry Potter.

Rupert Grint a tout de même continué sa carrière d'acteur même après avoir trouvé que son rôle était "suffocant". Il a notamment joué dans la série horrifique Servant et dans le film Knock at the Cabin, actuellement dans les salles de cinéma. En tout cas, même s'il n'est pas fermé à l'idée d'un retour de Ron dans une série et qu'il est attaché au personnage, il aimerait poursuivre dans d'autres rôles.