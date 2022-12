Harry Potter : une scène sexuelle a été supprimée des films, elle vient d'être découverte 17 ans après

La période des Fêtes de fin d'année est le moment idéal pour revoir les films de la saga Harry Potter. Enfin, si vous avez les DVD car les huit long métrages avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint ne sont pas dispo sur les plateformes actuellement. Peu importe combien de fois vous les avez vus, vous continuerez sûrement à découvrir de nouveaux détails.

En raison de la longueur des romans de J.K. Rowling, les adaptations en films ont omis certaines parties de l'histoire et même carrément certaines scènes. Certains d'entre eux sont inclus sur la version DVD, mais d'autres n'ont même pas été tournées. Il y a quelques années, les Potterheads sont devenus fous lorsqu'ils ont vu qu'une scène avait été ajoutée dans Harry Potter et la coupe de feu dans laquelle des élèves de Poudlard chantaient la chanson Hoggy Warty Hogwarts avant l'arrivée des autres écoles. La scène a surpris les fans, cependant il faut savoir que ce n'est pas la seule qui avait été supprimée du film.

Cette scène sexuelle a disparu de Harry Potter et la coupe de feu

Mike Newell, le réalisateur du 5ème film de la saga, était conscient qu'à ce stade de l'histoire, les jeunes sorciers mûrissaient et traversaient des changements hormonaux. En fait, c'est le film le plus romantique de la saga et on le voit quand les étudiants doivent inviter quelqu'un à la danse d'hiver.. Hermione (Emma Watson) surprend tout le monde avec sa robe spectaculaire, tandis que Harry (Daniel Radcliffe) et Ron (Rupert Grint) passent une nuit terrible.

Dans une scène supprimée qui vient de refaire surface sur TikTok (vous pouvez la voir ci-dessous), on peut voir Harry qui quitte la fête pour prendre l'air, submergé par tout ce qui se passe, et c'est alors que l'on pouvait plusieurs couples s'embrasser passionnément. Le magicien prodige passe devant une voiture où d'autres étudiants font l'amour, ce qui pourrait nous rappeler la scène de Jack et Rose dans la voiture dans Titanic. Il voit aussi Rogue (Alan Rickman) et Igor Karkaroff (Predrag Bjelac) sortir d'un des véhicules.