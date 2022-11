Harry Potter : les fans trop à fond, leurs hommages à Dobby sont une vraie cata écologique

Plus de vingt ans après le premier film, la saga Harry Potter - adaptée des livres de J.K. Rowling, continue encore aujourd'hui de passionner et fasciner le public. Il ne se passe pas un jour sans que les fans rêvent de voir les acteurs reprendre leurs rôles pour une nouvelle trilogie autour de la pièce de théâtre L'Enfant maudit, tout comme il n'est pas rare de les voir squatter les forums et réseaux sociaux pour continuer à partager leur amour pour les personnages.

Les fans d'Harry Potter détruisent indirectement l'environnement

Et à ce sujet, certains d'entre eux vont encore plus loin que de simples dessins, montages vidéos ou fan-fictions aussi cringe qu'étonnantes. Tandis que Dobby - le plus célèbre Elfe de maison de cet univers, est mort en héros dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, brisant le coeur de millions de personnes, il n'est désormais pas rare de voir quelques fans faire un pèlerinage en son honneur à Freshwater West Beach à Pembrokeshire (Pays de Galles).

La raison ? Dans les films portés par Daniel Radcliffe, Emma Watson ou Rupert Grint, c'est à cet endroit précis qu'Harry creuse la tombe de l'elfe et l'enterre dignement. Aussi, afin de marcher sur les traces des acteurs et rendre hommage à ce personnage emblématique, de nombreux Potterheads se rendent aujourd'hui sur ce site et y déposent notamment une chaussette sur la plage, symbole de la liberté de Dobby dans les livres.

