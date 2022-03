Harry Potter : Bonnie Wright (Ginny Weasley) s'est mariée, les photos du mariage dévoilées

Bonnie Wright s'est mariée à Andrew Lococo

Alors que Harry Potter : Retour à Poudlard, les retrouvailles des acteurs de la saga Harry Potter pour les 20 ans, ont récemment été diffusées sur TF1, une star de la franchise s'est mariée. Il s'agit de Bonnie Wright, qui incarne Ginny Weasley dans les films Harry Potter. L'actrice s'est mariée avec son petit ami Andrew Lococo, avec qui elle s'affiche en couple depuis 2020 sur les réseaux.

Le mariage s'est passé ce samedi 19 mars 2022, en Californie, et elle a confirmé le mariage le lendemain, soit le dimanche 20 mars 2022. Dans un post Instagram et dans sa story Insta, Bonnie Wright a en effet posté une vidéo de sa main avec celle de son mari, tous deux portant leur alliance devant l'eau mouvante d'une piscine. "Hier, c'était le plus beau jour de ma vie, merci mon mari" a-t-elle précisé en légende. Sur les images, on découvre aussi sa bague de fiançailles en or jaune, dotée d'une pierre précieuse, un choix original.