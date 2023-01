Harry et Meghan : bientôt une télé-réalité pour le couple ? Ce projet de Netflix pourrait faire concurrence aux Kardashian

Les seuls qui aient réussi à faire un peu de concurrence à Mercredi sur Netflix en décembre, ce sont Harry et Meghan. Leur documentaire choc a fait un carton dans le monde entier et les révélations ne se sont pas arrêtées là. Harry a publié au début du mois de janvier un livre dans lequel il balance encore plus sur la famille royale et cela implique de la cocaïne et une bagarre. Le couple pourrait avoir encore plus de choses à révéler, et Netflix l'a bien compris.

>> "Tu veux que je m'en mette sur la b*te ?" : quand le Prince Harry pensait à sa mère en se tartinant sa crème sur le pénis, la révélation glaçante de malaise <<

Netflix en colère

La plateforme n'aurait pas été très contente lors de la sortie du Suppléant. À la lecture de l'autobiographie, les responsables de Netflix auraient été dégoutés que Harry garde autant d'informations croustillantes pour ce livre. Il aurait encore plus déçu en offrant deux interviews exclusives dans lesquelles il s'explique sur ses propos.

Netflix s'est donc demandé comment faire pour exploiter au mieux la popularité du duc et de la duchesse de Sussex. La plateforme a alors proposé au couple de jouer dans... leur propre télé-réalité ! Il semblerait qu'ils veulent s'inspirer directement des Kardashian en proposant de suivre le quotidien de Meghan et Harry (on a hâte de voir les séances d'épilation de Meghan, comme le font si bien Kim et ses soeurs).

>> Prince Harry : son livre Le Suppléant rempli de mensonges ? Il se fait afficher, preuves à l'appui <<

Une télé-réalité inédite

Netflix veut donc mettre en avant le couple, faire découvrir au public comment ils vivent après ces révélations et quelles sont leurs relations de famille. Tout comme les Kardashian, l'idée serait que Meghan et Harry ouvrent les portes de leur maison de Montecito, en Californie, aux caméras. "Nous savons que le couple se filme en permanence et qu'il reste des trésors à découvrir", aurait expliqué une source proche du dossier au Sun, un magazine britannique.

Pour l'instant, Harry et Meghan n'auraient pas répondu à l'offre de Netflix. On sait déjà que beaucoup de spectateurs seraient intéressés de suivre les aventures du couple qui s'est mis toute la famille royale à dos. Cette télé-réalité serait aussi le moyen de se moquer, une dernière fois, de William et Charles, parce que cette idée ne pourrait que leur déplaire. Reste à savoir si les tensions sont tellement fortes que Harry est prêt à tout pour se venger.