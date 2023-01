Cocaïne, bagarre avec William... Les révélations fracassantes du prince Harry sur son passé dans la famille royale

De plus en plus, le fossé se creuse entre la famille royale d'Angleterre et le prince Harry. C'est en 2020 que ce dernier a décidé de quitter ses fonctions dans l'espoir de retrouver un quotidien plus tranquille outre-Atlantique. Après un passage éclair au Canada, c'est finalement en Californie que Meghan et Harry ont décidé de poser leurs valises. Si cette décision a jeté un énorme froid au sein du clan royal, leur mini-série Netflix de 6 épisodes n'a rien arrangé, notamment en ce qui concerne la relation entre les deux frères.

Harry et William se sont battus

Le livre Le Suppléant du prince Harry, à paraître le 10 janvier prochain, promet de nouvelles révélations explosives. Dans quelques extraits obtenus par The Guardian, le mari de Meghan Markle révèle avoir été agressé physiquement par son frère, le prince William, lors d'une dispute à Londres en 2019. Selon ses dires, ce dernier a traité Meghan de "difficile" et "impolie". Les insultes auraient fusé avant que les deux frères n'en viennent aux mains : "William m'a attrapé par le col, déchirant mon collier, et m'a fait tomber par terre", raconte-t-il avant de poursuivre : "J'ai atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous mon dos, les morceaux m'entaillant". Une bagarre qui aurait laissé à Harry des "éraflures et des bleus".

Le prince Harry avoue avoir pris de la cocaïne à 17 ans

Grand fêtard lorsqu'il était plus jeune, le prince Harry a également confié avoir consommé de la drogue à plusieurs reprises et ce, dès l'âge de 17 ans. "Bien sûr, j'avais pris de la cocaïne à cette époque. Chez quelqu'un, lors d'un week-end de chasse, on m'a proposé une ligne, et depuis, j'en ai consommé un peu plus. Ce n'était pas très amusant, et ça n'a pas marché. Ça ne me rendait pas particulièrement heureux comme cela semblait arriver aux autres, mais ça me faisait me sentir différent, et c'était mon objectif principal. Sentir. Être différent. J'étais un jeune de dix-sept ans prêt à essayer presque tout ce qui pourrait altérer l'ordre préétabli. Du moins, c'est ce dont j'essayais de me convaincre". Buckingham Palace n'a pas fini de trembler.